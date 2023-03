Ragazzo morto: padre, operato al cuore da bimbo ripartito subito

Condividi l'articolo

(ANSA) – GENOVA, 27 MAR – Edoardo A., il ragazzino di 15 anni

morto sabato sera, a casa di un amico e in compagnia di alcuni

coetanei, poco dopo aver tirato di boxe per gioco era stato

operato per una lieve malformazione al cuore da piccolo ma “poi

era ripartito come un razzo”. Lo ha detto il padre del ragazzino

in un’intervista rilasciata al Secolo XIX e Repubblica.

Secondo quanto affermato dal padre, il ragazzo, pur non

potendo praticare sport a livello agonistico “ha fatto tutto ciò

che desiderava. Giocava e tennis e a calcetto, andava a sciare,

nuotava. Edoardo non poteva praticare attività a livello

agonistico ma solo per una questione prettamente burocratica”.

Intanto, in mattinata, la procura presso il Tribunale dei

minori affiderà l’incarico per l’autopsia sul corpo del ragazzo

che dovrà stabilire le cause del decesso. (ANSA).



