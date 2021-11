Condividi l'articolo









“Fuortes non libera la Rai dalla politica ma ha scelto di esautorare una forza politica come il M5s: siamo alla degenerazione del sistema e per questo il M5s non farà più sentire la sua voce sui canali del servizio pubblico”. Lo ha detto il Presidente M5s Giuseppe Conte in una dichiarazione alla stampa.



