Rai: Giorgino, D’Aquino e Chimenti rimossi dal Tg1 delle 20

Condividi l'articolo

Acque agitate al Tg1, dopo la decisione della direttrice Monica Maggioni di escludere – secondo le indiscrezioni – dalla conduzione dell’edizione serale Francesco Giorgino, Emma D’Aquino e Laura Chimenti. I tre sarebbero stati spostati all’edizione delle 13.30, dopo essersi rifiutati di essere presenti alla rassegna stampa delle 6.30, come chiesto a tutti i giornalisti dalla direzione della testata. Un indizio nella direzione della rimozione è arrivato ieri quando Giorgino, che è anche vicedirettore della testata, ha congedato il pubblico del tg delle 20 con un “arrivederci” e un saluto con la mano.

Il giornalista era anche stato indicato nei giorni scorsi come possibile conduttore del programma del giovedì sera di Rai2, che partirà da settembre e sarà in realtà guidato da Ilaria D’Amico. Secondo le regole interne Rai, direttori e vicedirettori non dovrebbero apparire in video, anche se nel tempo sono state applicate diverse deroghe. Tra i conduttori della sera avrebbero accettato i nuovi impegni indicati dalla Maggioni sia Elisa Anzaldo che Alessio Zucchini..

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte