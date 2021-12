Rai: ‘Goracci rilasciata solo dopo l’intervento dell’ambasciata’

Condividi l'articolo

A quanto si apprende da fonti diplomatiche, l’intervento dell’ambasciata italiana in Romania sarebbe stato provvidenziale per il rilascio della giornalista Rai Lucia Goracci e la sua troupe, trattenuti per molte ore in un commissariato di Bucarest dopo essere stati aggrediti nell’ufficio di una senatrice romena no-vax durante un’intervista.

Il sottosegretario agli Esteri Benedetto Della Vedova ha parlato con l’Ambasciatore di Romania in Italia al quale ha espresso “la ferma riprovazione del governo per quanto accaduto” a Bucarest “all’inviata del Tg1e alla sua troupe”, a cui ha mandato la sua solidarietà. “L’Ambasciatore Bologan mi ha rassicurato sul fatto che le autorità rumene stanno seguendo la questione con l’attenzione e il rigore necessari e che un provvedimento restrittivo nei confronti del marito della senatrice Diana Iovanovici Sosoaca è stato emesso dalle autorità competenti”, ha dichiarato il sottosegretario.

Anche l’esecutivo Usigrai si è espresso perché “la Romania chieda scusa per la grave aggressione all’inviata della Rai Lucia Goracci e ai suoi collaboratori. Se Bucarest e’ ancora Europa, fatti del genere non devono accadere”. “Una giornalista sequestrata nell’ufficio di una senatrice novax durante un’intervista – prosegue l’Usigrai -, presa a pugni davanti alla polizia che avrebbe dovuto proteggerla e poi perquisita e trattenuta per ore in commissariato. Ci aspettiamo che il governo italiano e I’Unione Europea chiedano spiegazioni al governo Rumeno su quanto e’ accaduto”.

