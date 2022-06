Rai: Intrattenimento, Marcuzzi e Maionchi su Rai2

Condividi l'articolo

Diverse le novità sul fronte intrattenimento nella prossima stagione Rai. Sulla seconda rete, da alcuni anni ormai luogo prediletto per le sperimentazioni, si prepara il ritorno di Alessia Marcuzzi, Mara Maionchi ed Alessandro Cattelan.

Tante conferme a Rai1, a partire da I soliti ignoti in access prime time con Amadeus, che condurrà il sabato dal 17 settembre anche Arena 60 70 80 e 90. Carlo Conti torna venerdì 30 settembre con Tale e quale, così come Milly Carlucci al timone di Ballando con le stelle e Ballando on the road da sabato 8 ottobre. Serate speciali il 16 settembre con Domenica In show condotto da Mara Venier e il primo novembre con Speciale Eredità Unicef – Una sera insieme condotto da Flavio Insinna. E ancora il 12 dicembre la finale di Sanremo Giovani con Amadeus, alla guida anche della serata del 31 dicembre L’anno che verra’, seguito il primo gennaio dall’ormai consueto appuntamento con Danza con me con Roberto Bolle. Il 19 dicembre un grande della musica italiana come Gianni Morandi festeggerà i sessanta anni di carriera nella sua Bologna. Telethon show, infine, andrà in onda dall’11 al 18 dicembre.

Marcuzzi è attesa da martedì 22 novembre in prime time su Rai2 con uno show dal titolo Boomerissima. Il varietà racconta i personaggi, la musica, i programmi tv, i film, gli spot, ma anche le mode e i fatti di cronaca degli anni 70′, 80′, 90′ e 2000 e li mette a confronto con il presente, per vedere se era meglio il passato dei genitori o il presente dei figli. Sullo schermo, invece, dal 12 settembre il lunedì e martedì, in prima serata, Nudi per la vita, inedito docu-reality con Mara Maionchi in quattro episodi che avrà come protagonisti personaggi noti, uomini e di donne, insieme con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico alla prevenzione. Sempre in prima serata, il lunedì, dal 26 settembre al 31 ottobre, arriva anche Sing Sing Sing con Stefano De Martino: uno show musicale, ricco di giochi e performance. Altra novità del prime time è Non sono una signora, in onda da lunedì 7 novembre al 5 dicembre, che darà spazio all’arte performativa delle Drag Queen: personaggi noti si metteranno in gioco rendendosi irriconoscibili. Torna, inoltre, dal 27 settembre Il Collegio, per la settima edizione.

Spazio, invece, in seconda serata a #epccsuraidue con Alessandro Cattelan, in onda dal 13 settembre il martedì, mercoledì e giovedì. Il conduttore torna al suo “pezzo forte”: uno show che è un po’ talk, tanta creatività, ospiti, musica, piccole dosi di follia. Confermato poi Belve con Francesca Fagnani, in onda dal 25 ottobre il martedì, mercoledì e giovedì.

Sempre in seconda serata Bar Stella con Stefano De Martino, in onda dal 22 novembre il martedì, mercoledì e giovedì fino al 29 dicembre. Ancora su Rai2, ma in access prime time, arriva Una scatola al giorno, con Paolo Conticini, in onda dal 10 ottobre al 18 novembre, seguito, dal 21 novembre, sempre dal lunedì al venerdì, da Drusilla e l’almanacco del giorno dopo, esperimento partito già in estate.

Novità del prime time, questa volta di Rai3, è Mi casa es tu casa: ogni giovedì dal primo dicembre Cristiano Malgioglio chiacchiererà con grandi personalità dello spettacolo, della cultura, della politica e dello sport. Da sabato 19 novembre alle 22.00 arrivano su Rai3 Cinque pezzi facili, cinque opere di Mattia Torre messe in scena per il piccolo schermo sotto la direzione artistica e la regia del Premio Oscar Paolo Sorrentino. Novità anche su RaiPlay con Alla Salute!, docuserie di Jovanotti, Conferenza Stampa di Valerio Lundini e The Rap Game, talent tra aspiranti rapper.

Altro ritorno, questa volta in day time, è quello di Elisa Isoardi che condurrà Vorrei dirti che… la domenica alle 15 su Rai2 dall’11 settembre a due anni dallo stop seguito alla cancellazione de La prova del cuoco. Se la vedrà con la Domenica In di Mara Venier, che torna dal 18 settembre. Antonella Clerici resta al timone di È sempre mezzogiorno, il cooking show della mattina di Rai 1, come Serena Bortone a Oggi è un altro giorno.

Altra novità nel pomeriggio di Rai2 è la cancellazione di Detto Fatto, sostituto dal 12 settembre dal programma BellaMa’ condotto da Pierluigi Diaco, oltre Nei tuoi panni, nuovo programma di Rai 2 condotto da Mia Ceran. New entry del sabato pomeriggio di Rai 3 è Ribelli con Emma D’Aquino. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte