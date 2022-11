Rai: ministro istruzione Valditara a Tutti in classe su Radio1

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 06 NOV – Il ministro dell’Istruzione e del

merito Giuseppe Valditara sarà ospite a “Tutti in classe”, in

onda domani lunedì 7 novembre alle 6.30 su Rai Radio 1. Nella

puntata si parlerà anche di piccole scuole, tema che rientra nel

piano di attuazione del Pnrr. Con Jose Mangione, referente per

Indire del gruppo di ricerca sulle Piccole Scuole, si parlerà

dei modi e dei motivi per ripensare queste realtà, assai diffuse

nel nostro paese, spesso esempi di avanguardia didattica e

modello per sperimentazioni pedagogiche. (ANSA).



