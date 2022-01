Raid nel centro di Sassari,condannati 77 ultras del Cagliari

Condividi l'articolo

(ANSA) – SASSARI, 28 GEN – Il gup di Sassari Giuseppe

Grotteria ha condannato i 77 ultras del Cagliari che il 25 marzo

del 2017 si resero protagonisti di un raid nel centro della

città, in prossimità della stazione ferroviaria, causando anche

diversi feriti. Pur derubricando i capi d’imputazione,

rimuovendo le accuse di devastazione e saccheggi così come

chiesto dagli avvocati difensori Marcella Cabras, Matteo Arca e

Mario Canessa, il giudice per le udienze preliminari ha

comminato a carico dei 77 tifosi pene che variano tra i 3 anni

per chi aveva già subito condanne per reati specifici, i 2 anni

per chi ha comunque dei precedenti e 1 anno e 8 mesi per gli

incensurati.

La pm Maria Paola Asara aveva chiesto pene esemplari, da un

minimo di 3 anni e 10 mesi fino a un massimo di 8 anni. Il

Comune di Sassari e le persone assalite, costituitisi parti

civili, erano uscite di scena già un anno fa accettando i

risarcimenti in denaro proposti dagli imputati.

Quel sabato pomeriggio gli ultras del Cagliari arrivarono a

Sassari con tre autobus al seguito della squadra, che aveva in

programma un incontro amichevole a Sorso. I tifosi, procedendo

in corteo dalla fermata dei bus di via Padre Zirano fino alla

stazione ferroviaria in corso Vico, misero a soqquadro la città,

aggredendo alcuni passanti e commercianti e danneggiando arredi

urbani e auto in sosta. Il raid scatenò una guerriglia urbana

contro i tifosi della Torres, accorsi alla stazione, e contro le

forze dell’ordine in schieramento antisommossa, che dopo diverse

ore riuscirono a confinare gli ultras nella stazione ferroviaria

e a farli risalire sui pullman.

Identificati dalla Digos, per 64 di loro era scattato il

Daspo fino a sei anni. Degli 87 finiti a processo, 77 hanno

optato per il rito abbreviato e oggi sono stati condannati, sei

hanno scelto il rito ordinario, uno è deceduto mentre la

posizione degli altri tre è stata stralciata. (ANSA).



