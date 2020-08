Raiola, “Balotelli? Parliamo con due squadre in Italia”

(ANSA) – MILANO, 23 AGO – “Sicuramente Mario come giocatore

non è finito, il calcio ha bisogno come l’acqua di attaccanti

come lui. Credo che avrebbe ancora mercato in Italia, stiamo

parlando con due squadre, ma anche all’estero c’è interesse”.

Mino Raiola non esclude nuove avventure in Serie A per Mario

Balotelli, reduce da una stagione deludente al Brescia.

“E’ iniziato tutto bene a Brescia, poi c’è stata una

incomprensione fra Cellino, Mario, forse anche me – ha detto

Raiola a Sky Sport -. Abbiamo scelto la strada del silenzio.

Ovviamente il mondo intero ha già un’opinione su Mario. Bisogna

capire che quella è l’opinione e che solo con i fatti si può

cercare di cambiarla. Il covid non ha aiutato, ma non ci

lamentiamo ci sono state persone molto più brave di Mario”.

Parlando di una delle stelle della sua scuderia, Paul Pogba,

Raiola ha spiegato che “è ancora al centro di un progetto

tecnico importante, anche negli altri anni il Manchester United

non ha voluto aprire trattative. Rinnovo? Con molta calma,

stiamo parlando da un po’ di tempo ma – ha aggiunto – senza

stress”. (ANSA).



—

