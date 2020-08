Raiola, Pogba e Haaland rimarranno dove sono

(ANSA) – ROMA, 23 AGO – Nella lunga intervista a Sky Sport

Mino Raiola ha parlato anche di altri due suoi assistiti, ‘appetiti’ da molte grandi squadre, per precisare che Paul Pogba

ed Erling Haaland rimarranno dove si trovano, ovvero Manchester

United e Borussia Dortmund.

“Paul rimarrà al Manchester United – ha detto Raiola su Pogba

-, perché è al centro di un importante progetto. E oltretutto

non è uno di quelli che fanno polemica, soprattutto in un

momento come questo. Quindi bisogna mantenere la calma e vedere

come si completa il qudro”.

Su Haaland, obiettivo del Real Madrid: “è un motivo di lamento

per chi avrebbe potuto prenderlo, e un sogno per chi lo ha

preso e per chi lo vorrebbe adesso. Quest’anno non si muoverà,

sta bene al Borussia Dortmund. Non è il momento di spostarci,

tanto siam ben coscienti della traiettoria professionale che può

fare”. (ANSA).



—

