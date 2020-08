Raiola, se Juve ‘alla Pirlo’ non ce n’è per Guardiola

(ANSA) – MILANO, 23 AGO – “Se Pirlo fa giocare la squadra

come giocava lui, cavolo, amen. Allora veramente Guardiola deve

iniziare a nascondersi. Non ce ne sarà neanche per Guardiola.

Era uno dei giocatori che più facevano divertire”. Mino Raiola

accoglie come “una bella sorpresa” la scelta della Juventus di

affidarsi all’ex fantasista dopo l’esonero di Maurizio Sarri,

ritenendola “giusta” perché “una società che ha vinto quello che

ha vinto la Juve, qualsiasi allenatore prende viene criticato

dai tifosi e dai non tifosi”.

Intervistato da Sky Sport, il procuratore ha parlato anche di un

bianconero suo assistito. “Bernardeschi al Napoli? E’ molto

consapevole di quello che è stato e di quello che vuole fare. Ho

parlato con lui molto in questo periodo, ho visto un ragazzo che

non si è seduto ancora, ha capito che la sua carriera qui

inizia, non finisce. Poi vediamo. Lui – ha proseguito – è un

giocatore che nella Juve può starci facile. Se ci sono

condizioni migliori per lui valuteremo tutto. Non ho mai chiuso

la porta a nessuno. Credo che ancora la Juve punti su di lui,

con nuovo allenatore un nuovo sistema di gioco è una nuova sfida

che lui dovrebbe accettare”.

Raiola ha poi definito il difensore juventino Matthijs de Ligt “il nuovo Rembrandt prodotto dall’Olanda”. “E’ un ragazzo

straordinario, come persona e come atleta. Abbiamo curato

l’infortunio, ha bisogno di tempo per riportarsi al livello di

prima, credo – ha concluso – che la Juve con lui abbia in mano

un tesoro importante”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte