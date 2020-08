Rakitic lascia il Barcellona e torna al Siviglia

(ANSA) – ROMA, 31 AGO – Un altro colosso del centrocampo del

Barcellona, dopo Arthur Melo – ceduto alla Juventus – lascia il

Barcellona: è Ivan Rakitic, protagonista della finale di

Champions 2015 vinta dai blaugrana proprio sui bianconeri (segnò

il gol del momentaneo 1-0). Il croato torna al Siviglia, dove

probabilmente chiuderà la carriera.

Rakitic era approdato in Catalogna proprio dall’Andalusia ed

è rimasto per sei stagioni in blaugrana: prima della Champions

2015 aveva sollevato al cielo, proprio con il Siviglia, l’Europa

League. Rakitic nella capitale dell’Andalusia firmerà un

contratto di tre anni. Effettuate oggi le visite mediche, si

attende solo l’annuncio. (ANSA).



—

