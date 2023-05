Rakitic, vogliamo far vedere cos’è questa Coppa per Siviglia

Condividi l'articolo

(ANSA) – BUDAPEST, 30 MAG – “Essere di nuovo qui mi fa

sentire orgoglioso e particolarmente motivato, e desiderare di

far vedere al mondo del calcio cosa significa l’Europa League

per noi del Siviglia”. A dirlo, alla vigilia della finale contro

la Roma, è il croato Ivan Rakitic, che il trofeo in palio domani

lo ha già vinto con la maglia del club andaluso, dove poi è

tornato dopo l’esperienza al Barcellona. Le sue parole fanno

capire quanto a Siviglia tengano a questa Coppa.

“Vogliamo fare festa, ancora una volta, con i nostri tifosi –

dice ancora Rakitic -, anche se sarà difficile perché loro (la

Roma ndr) sono una grande squadra. Però per quei dodicimila e

più sivigliani che sono qui e per quelli che sono rimasti a

casa, vogliamo portare a casa questa Coppa. Non vediamo l’ora di

scendere in campo, il nostro cammino negli ultimi mesi rende

tutto questo molto speciale”. Ma quanto pesa la storia, e la

tradizione del Siviglia, in questa finale? “Non pesa la storia,

non conta niente – risponde -, siamo qui perché ce lo siamo

meritato. Nessuno ti regala niente, e nei turni a eliminazione

diretta siamo stati sempre migliori degli avversari”. (ANSA).



—

