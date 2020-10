Rally Italia Sardegna: vince Sordo, bis sul podio nell’Isola

(ANSA) – ALGHERO, 11 OTT – Dani Sordo e Carlos Del Barrio su

Hyundai i20 Coupè WRC del Team Hyundai Shell Mobis World Rally

Team hanno vinto il Rally Italia Sardegna 2020. Per l’equipaggio

spagnolo è il secondo successo di fila nella tappa italiana del

World Rally Championship, organizzata per la sedicesima volta in

Sardegna dall’Automobile Club d’Italia con il supporto

dell’assessorato regionale del Turismo.

Grazie alla performance nella Power Stage conquista la seconda

piazza l’equipaggio belga Thierry Neuville e Nicolas Gilsoul,

anche loro sulla Hyundai i20 Coupè WRC, che hanno scavalcato

Sebastien Ogier e Julien Ingrassia, i francesi che sulla Toyota

Yaris WRC del Team Gazoo Racing WRT hanno duellato strenuamente

fino alla fine.

Sordo ha preso il comando sin dalla quarta prova speciale del

rally nella prima tappa del venerdì e lo ha mantenuto fino alla

fine con una strategia di gara proficua ed efficace, con cui ha

vinto cinque prove, accumulando molto vantaggio da gestire nella

terza giornata. Il sesto round del campionato del mondo di rally

si è svolto a porte chiuse nel pieno rispetto delle normative

anti Covid, anche se decine di spettatori hanno sfidato le

regole per poter ammirare da vicino i bolidi al loro passaggio.

(ANSA).



