Rally: la Hyundai Wrc di Luca Pedersoli in passerella a Roma

(ANSA) – ROMA, 21 LUG – È pronta in tutto il suo affascinante

completo la Hyundai i20 Coupe WRC con cui Luca Pedersoli e Anna

Tomasi parteciperanno al Rally di Alba. I primi che potranno

vederla realizzata saranno i romani, visto che la vettura sarà

presente, in esposizione, nella Capitale accanto a quella di

Pierre-Louis Loubet – che la gara la disputerà – in attesa di

trasferire entrambe ad Alba, dove il 1° agosto saranno in scena

sia il francese campione WRC2 in carica che l’equipaggio

campione d’Italia WRC 2019.

Sarà nel cuneese che si completerà il percorso di questa

straordinaria occasione per Luca Pedersoli. Prima i test di

Pedersoli in Germania, nei pressi di Alzenau sede di Hyundai

Motorsport. Poi la vettura si è trasferita a Thiers nella sede

della 2C Competition — e che culminerà in pregara e gara nel

cuneese la prossima settimana. “Finalmente il momento di passare

ai fatti si avvicina. Passando per Roma, la Hyundai i20 Coupe

WRC che mi è stata affidata arriverà lunedì ad Alba dove

effettueremo i test in vista del Rally di fine settimana con il

supporto tecnico del team 2C Competition, struttura che seguirà

me e Loubet accanto al team Hyundai Motorsport, che si occuperà

principalmente delle altre due Hyundai i20 Coupe WRC – –

affidate al campione del mondo Ott Tanak e del vicecampione

Thierry Neuville.” (ANSA).



—

