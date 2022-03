Rally: Mattia Vita carbon neutral nel Campionato Europeo

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 28 MAR – Carbon neutral o addirittura carbon

negative: questo l’obbiettivo del pilota Mattia Vita che,

accanto al suo navigatore Massimiliano Bosi, partecipa al

Campionato Europeo Rally a bordo della nuova Ford Fiesta Rally4.

La sfida è quella di gareggiare a zero CO2 senza rinunciare al

rombo del motore termico. Aderendo al progetto Forever Zero CO2.

Forever Bambù, holding della green economy specializzata

nella piantumazione del bambù gigante, azzererà le emissioni di

tutte le sue gare, da oggi e per i prossimi dieci anni, grazie a

sette foreste di bambù gigante dell’azienda in Italia (per un

totale di 200 ettari). L’iniziativa è stata presentata, nei

giorni scorsi, a Modena.

Classe 1996, Vita ha esordito nel kart a quattro anni,

vincendo la sua prima gara a nove, entrando nella Ferrari

Driving Academy. Dopo essersi confrontato con molte delle

attuali stelle della F1 in kart (Verstappen, Leclerc, Ocon ed

altri) ha corso in Formula 3 e Formula Indy per poi esordire nei

Rally. È recentemente rientrato nel mondo Kart classificandosi

primo alla Rok Winter Trophy e guadagnandosi così un biglietto

per le finali mondiali. Nei Rally ha chiuso al quarto posto nel

Campionato Europeo 2018.

“Abbiamo voluto accettare la sfida di rendere green uno sport

visto come poco sostenibile, senza rinunciare al rombo dei

motori, e di farlo con foreste sul territorio italiano. Oggi

abbiamo l’opportunità di rendere uno sport motoristico,

tipicamente inquinante per produzione diretta ed indiretta di

CO2 – vedi l’utilizzo di carburante fossile – carbon neutral o

addirittura carbon negative, come nel nostro caso: saremo i

primi a riuscire in questo intento”, hanno affermato Mattia Vita

e Max Bosi. (ANSA).



