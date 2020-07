(ANSA) – ROMA, 21 LUG – “Finalmente” riparte il Campionato

Italiano Rally. L’ora attesa da tempo, quella dello start vero e

proprio per la stagione tricolore 2020 è arrivata. Il Rally di

Roma Capitale, gara valida sia per il CIR che per il FIA

European Rally Championship, venerdì 24 luglio dal centro della

Città Eterna darà il là ad una corsa che, considerato il periodo

storico e la recente pandemia mondiale, assume oggi un

particolare valore simbolico. Non mancherà quindi la voglia di

sport, di rally, quella che richiama ormai da anni l’attenzione

di media e appassionati per questo appuntamento di caratura

internazionale. La stessa che, nonostante tutto, è riuscita a

richiamare ben 132 vetture a Fiuggi, località centrale attorno

alla quale si svolgerà la competizione. 87 in totale gli

equipaggi impegnati nella gara principale, affiancati dalle 42

in corsa per il Rally di Pico, gara nella gara del Roma Capitale

che percorrerà le stesse strade nella giornata di sabato 25 e

avrà validità per la Coppa Rally di Zona ACI Sport (7^ Zona) con

coefficiente 1,5. Ad arricchire il parco partenti le 3

attesissime World Rally Car, le WRC+ protagoniste del Mondiale

FIA WRC, con il driver spagnolo di Hyundai Motorsport Dani Sordo

su i20 Coupé ufficiale, il francese Pierre-Louis Loubet su altra

coreana gestita da 2C Competition e il bresciano “Pedro”,

conoscenza del CIWRC quest’anno pilota ufficiale M-Sport su Ford

Fiesta. Le tre “regine” daranno spettacolo nel Rally Stars Roma

Capitale, evento a loro riservato che aprirà la manifestazione e

avrà classifica a parte. La ribalta ovviamente sarà per i

protagonisti del Campionato Italiano Rally, che debutteranno

quest’anno nel primo dei 7 round in calendario. In totale

saranno 42 gli equipaggi che potranno acquisire punteggio per il

CIR, in questo caso tutti gli iscritti al rally di nazionalità

italiana oltre al driver turco Burak Cukurova su Skoda Fabia R5.

Tra le 42 vetture di classe R5 iscritte può vantare il n°1

Giandomenico Basso, il trevigiano campione italiano in carica,

vincitore a Roma un anno fa, che insieme a Lorenzo Granai

debutterà sulla Volkswagen Polo GTI R5 di HK Racing. (ANSA).



