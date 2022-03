Rally:nuovo look a percorso tappa italiana Mondiale Wrc 2022

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 22 MAR – Ci saranno alcune novità nel percorso

della 19a edizione del Rally Italia Sardegna, organizzato

dall’Automobile Club d’Italia in partnership con la Regione

Sardegna. Ci sarà una tappa di sabato estremamente impegnativa

che prevede otto prove speciali senza ritorno al parco

assistenza a metà giornata, i piloti faranno solo una tyre

fitting zone a Buddusò. Il lungomare di Alghero che ha già

ospitato il rally dal 2014 al 2020, torna ad ospitare il parco

assistenza della manifestazione, dopo che l’anno scorso la gara

era tornata ad Olbia. Restano 21 le prove speciali in programma,

mentre la nuova lunghezza totale della gara è di 308.63 km.

Giovedì mattina la gara inizia con la novità di un nuovo

shakedown ad Alghero, mentre il resto della giornata rimane

invariato con la prova speciale di apertura prevista giovedì

sera ad Olbia – Cabu Abbas, mentre ci saranno significative

modifiche nei tre giorni successivi che riducono di quasi 150 i

km di trasferimento originariamente previsti. Dopo la ripartenza

mattutina di venerdì da Olbia, i due passaggi sulle speciali di

Terranova e Monti di Alà – Buddusò saranno seguiti dal parco

assistenza di Alghero come originariamente previsto. Nel

pomeriggio saranno in programma i crono di Osilo – Tergu, che

ritorna dopo un anno di assenza, e Sedini – Castelsardo che

entrambi in origine erano stati programmati per la tappa di

sabato. La seconda giornata di sabato inizia con due speciali al

mattino a Tempio Pausania ed Erula-Tula che erano

precedentemente previste per venerdì pomeriggio. Poi il

pomeriggio è dedicato alle strade speciali del Monte Acuto, con

un doppio passaggio a Coiluna – Loelle e Monte Lerno – Pattada,

che presenta il famoso salto di Monte Lerno, e che è l’unica

prova speciale disputata in tutte le 19 edizioni, che in origine

erano state programmata per la mattinata. La tappa finale di

domenica tutta ricavata a nord di Alghero torna al suo aspetto

più tradizionale. Sarà il crono di Cala Flumini, non più quello

di Olmedo Monte Baranta, ad iniziare la giornata seguito dalla

fantastica prova di Sassari – Argentiera. Le due prove verranno

ripetute due volte con la speciale dell’Argentiera che ospiterà

la Power Stage finale. (ANSA).



