Ramallah: le ‘scarpe di protesta’ contro Macron e Trump

(ANSAmed) – TEL AVIV, 01 NOV – Un calzolaio di Ramallah

(Cisgiordania) ha avviato in questi giorni una battaglia

personale nei confronti presidente francese Emmanuel Macron

colpevole, a suo avviso, di aver pronunciato “espressioni

razziste a danno dell’Islam”. L’ingresso ai cittadini francesi

nel suo negozio – ha precisato Imad Muhammad con un cartello

vistoso in arabo, inglese e francese, esposto all’ ingresso – è

condizionato ad una loro precisa dissociazione dalla politica

del loro presidente. Similmente i cittadini statunitensi che

desiderino fare acquisti da lui dovranno condannare la “sporca

politica” del presidente Trump “che ha arrecato così tante

sofferenze al popolo palestinese”. Ai cittadini britannici

chiede invece scuse per la Dichiarazione Balfour del 1917 su un ‘focolare nazionale’ per gli ebrei in Palestina.

Mentre nei Territori proseguono le manifestazioni contro la

Francia, Imad Mohammad ha compiuto un ulteriore passo di

protesta e ha tracciato in caratteri arabi i nomi di Macron e di

Trump sulle sue scarpe di pelle. “Tanto più si sporcano, tanto

più viene infangata la figura di costoro” ha spiegato ai media

locali. Il prezzo è 200 shekel, l’equivalente di 50 euro.

(ANSAmed).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte