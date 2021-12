Rangnick, in Inghilterra va abolita la Coppa di Lega

Condividi l'articolo

(ANSA) – MANCHESTER, 24 DIC – Inattivo dall’11 dicembre a

causa del Covid che ha fatto saltare le partite contro Brentford

e Brighton, il Manchester United tornerà in campo lunedì per

sfidare il Newcastle. Intanto il tecnico ‘ad interim’ Ralf

Rangnick si schiera dalla parte di coloro secondo i quali (vedi

Guardiola e Klopp) in Inghilterra si gioca troppo, e lancia la

sua proposta.

“So che in Inghilterra fa davvero parte della tradizione

giocare nel Boxing Day o il 27, e poi magari il 30 dicembre e il

2 gennaio. E sono d’accordo che questa tradizione venga

rispettata – ha detto oggi Rangnick -. Però ci sono altre cose

che andrebbero ridiscusse e modificate”. “L’Inghilterra è

l’unica fra le cinque leghe top d’Europa dove si giocano due

competizioni di Coppa nazionale – ha sottolineato il manager dei

Red Devils -. La coppa di lega c’era anche in Francia ma l’hanno

abolita uno o due anni fa, e credo che se ne dovrebbe discutere

seriamente anche qui”. “So che qui la Coppa di Lega viene

mantenuta in vita – ha aggiunto – per migliorare gli incassi dei

club di terza e quarta serie, ma se parliamo così spesso di

calendari troppo fitti e del fatto che si gioca troppo, allora

bisogna discuterne seriamente e intervenire”.

Rangnick ha anche detto di approvare la decisione della

Football Association di abolire la ripetizione dei match di

Coppa d’Inghilterra che finiscono in parità. Infatti dal terzo

turno in caso di pari si va a supplementari e rigori. Ma la FA

vorrebbe ripristinare i ‘replay match’ nella prossima stagione,

e anche questo, per il tedesco che allena lo United, andrebbe

evitato. (ANSA).



