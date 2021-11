Ranking Atp: Sinner fuori da top10

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 15 NOV – Felix Auger-Aliassime ha scalzato

Jannik Sinner dalla 10/a posizione del ranking Atp, facendo

scivolare all’11/o posto l’allievo di Riccardo Piatti, in attesa

di sapere se da riserva, alle Atp finals di Torino, potrà

prendere il posto dell’infortunato Matteo Berrettini. L’ingresso

del 21enne canadese, semifinalista all’Atp 250 di Stoccolma, è

l’unica variazione nella top10 dopo il consueto aggiornamento

settimanale della classifica.

Tra gli azzurri guadagnano posizioni Gianluca Mager (+1, è

63/o), Stefano Travaglia (+3, è 78/o), Marco Cecchinato (+2, è

96/o). Ne perde invece una Lorenzo Musetti, che è 59/o.

In cima c’è sempre Novak Djokovic, già certo di chiudere

ancora una volta l’anno al vertice: il 34enne serbo, diventato

per la prima volta numero 1 del mondo il 4 luglio 2011 e al suo

quinto periodo in cima al ranking, dopo aver strappato a Roger

Federer il record all-time porta a 347 le sue settimane

complessive sul trono. Restano sempre 3.300 infatti i punti di

vantaggio sul russo Daniil Medvedev, mentre sul terzo gradino

del podio c’è Alexander Zverev, eguagliando il proprio best

ranking. Ha numericamente gli stessi punti del tedesco il greco

Stefanos Tsitsipas, quarto, a precedere il russo Andrey Rublev,

poi in sesta posizione lo spagnolo Rafa Nadal (a sua volta

allunga la striscia record a 843 settimane consecutive in top

ten) che ha chiuso da tempo ormai il suo 2021. Quindi, stabile

in settima posizione Matteo Berrettini – entrato in top ten nel

novembre 2019 -, distanziato di 307 punti da Nadal. All’ottavo

posto il norvegese Casper Ruud, seguito dal polacco Hubert

Hurkacz. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte