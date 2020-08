Ranking mondiale, è supersfida Johnson-Rahm

(ANSA) – ROMA, 31 AGO – Mai così avvincente. Nuovo capitolo

della super sfida per la leadership del golf mondiale che, nel

2020, nonostante il lockdown ha già cambiato per 5 volte

padrone. Il successo show nel BMW Championship non è servito a

Jon Rahm per detronizzare Dustin Johnson che ha sì perso la

sfida alla prima buca di spareggio nell’Illinois, conservando

però il primo posto.

Questione di centesimi. Johnson con un totale di 9.9592 punti è

tallonato dallo spagnolo, secondo con 9.8709. E adesso il duello

tra i due big è pronto a riproporsi al Tour Championship, ultimo

atto dei play-off del PGA Tour 2019-2020.

Una sola variazione all’interno della Top 10, con l’australiano

Adam Scott, decimo con 5.4231 punti, che ha relegato in 11/a

posizione Xander Schauffele (5.3887).

Arretra Tiger Woods, da 17/o a 18/o (4.2844). Perde altre tre

posizioni Francesco Molinari, da 47/o a 50/o (2.3285).

L’azzurro, fermo da marzo, dovrebbe rientrare in gara dal 10 al

13 settembre – quando a Napa (California) si disputerà il

Safeway Open – per il primo evento della stagione 2020-2021 del

PGA Tour che precede lo US Open (17-20 settembre a Mamaroneck,

New York). (ANSA).



