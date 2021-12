Rapina in centro commerciale a Carpi, ferita guarda giurata

Condividi l'articolo

(ANSA) – CARPI, 06 DIC – Una guardia giurata è stata ferita

da un colpo di arma da fuoco sparato da uno dei due rapinatori

che questo pomeriggio, intorno alle 13.30, sono entrati in

azione al centro commerciale ‘Il Borgogioioso’ di Carpi, in

provincia di Modena. Secondo una prima ricostruzione dei fatti,

la guardia giurata stava prelevando i soldi contenuti in uno

sportello bancomat presente a uno degli ingressi del centro

commerciale, quando è stato aggredito dai due uomini che per

rapinarlo della borsa con il denaro, prima lo hanno spinto a

terra e poi ferito appunto con un colpo di pistola. I rapinatori

sono poi fuggiti in auto con i soldi. La guardia giurata è stata

portata all’ospedale dal 118. Sul posto la Polizia. (ANSA).



