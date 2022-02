Rapine violente in strade Firenze a donne, c’è un fermato

Condividi l'articolo

(ANSA) – FIRENZE, 14 FEB – Un 26enne è sottoposto a fermo di

indiziato di delitto a Firenze dalla polizia con l’accusa di

essere l’autore della rapina avvenuta nella notte tra il 12 e il

13 febbraio in centro dove è stata vittima una 22enne spagnola.

La giovane venne afferrata per i capelli e privata della borsa.

Inoltre lo stesso uomo, tunisino, sarebbe sospettato di essere

l’autore anche di un’altra rapina avvenuta in strada la notte

precedente, quando una 47enne che rincasava è stata assalita a

pugni al volto per il cellulare. Il 26enne, secondo quanto

appreso, era sbarcato in Italia, a Lampedusa, circa sei mesi fa.

E’ stato individuato con indagini dalla squadra mobile che lo ha

bloccato in via Faenza, zona Fortezza da Basso. (ANSA).



