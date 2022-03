RAPP.VA LND E.R. UNDER 15 VS RAPP.VA LEGA PRO UNDER 15 : 2 – 4

Condividi l'articolo





La Rappresentativa Lnd Emilia Romagna Under 15 è stata sconfitta questo pomeriggio per 4 a 2 dalla Rappresentativa di Lega Pro Under 15 nell’amichevole giocata allo Stadio “E. Ricci” di Sassuolo (MO): le 2 reti della Rappresentativa Lnd sono state messe a segno dai biancorossi Michele Magi e Tommaso Padroni.

Tra i selezionati dal tecnico Roberto Valmori altri tre nostri ragazzi: Filippo Di Ghionno, Nicolò Imola e Tommaso Zanieri.

Giuseppe Meluzzi

Ufficio stampa Rimini FC

