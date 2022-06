Rapper morto a Roma: pm chiede due condanne a 3 anni

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 17 GIU – Due condanne a tre anni di reclusione

e una assoluzione. Sono le richieste avanzate dalla Procura di

Roma nel processo relativo alla morte del rapper Vittorio Bos

Andrei, noto con il soprannome di ‘Cranio Randagio’. Il giovane

fu trovato privo di vita in un appartamento nel quartiere

Balduina il 12 novembre del 2016. A causare il decesso un mix,

secondo quanto accertato dagli inquirenti, di sostanze

stupefacenti.

L’assoluzione è stata chiesta nei confronti di Francesco

Manente, accusato di essere il fornitore della droga e per

questo chiamato a rispondere di detenzione di droga e morte come

conseguenza di altro reato. Il pm ha sollecitato la condanna nei

confronti degli altri due imputati, Pierfrancesco Bonolis e

Jaime Garcia De Vincentiis, accusati di favoreggiamento perché

secondo l’accusa avrebbero mentito per coprire l’amico.

Nel corso della requisitoria il rappresentante dell’accusa ha

affermato che quella sera non “c’era sostanza che mancasse:

sicuramente tutti hanno consumato stupefacenti. Dall’autopsia

sono emerse tracce di una decina di sostanze diverse. Il dato è

che Vittorio è entrato vivo in quella casa e ne è uscito morto e

questi ragazzi hanno scaricato tutto su di lui, dicendo che le

sostanze le aveva portate tutte lui”. (ANSA).



