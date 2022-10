“Rappresento l’underdog”. Ecco cosa ha voluto dire la Meloni

Condividi l'articolo

L’underdog. Lo sfavorito che stravolge i pronostici e alla fine vince. Il figlio di un dio minore che riesce a conquistare l’Olimpo. Nel suo discorso programmatico pronunciato stamani alla Camera, Giorgia Meloni non ha solo elencato i punti cardine della propria azione di governo. A Montecitorio, la premier ha anche descritto se stessa con una definizione emblematica, efficacissima nel cogliere l’essenza della propria parabola politica. E di quel che ora verrà. “ Rappresento ciò che gli inglesi chiamerebbero l’underdog “, ha affermato, concedendosi un prestito linguistico in questo caso necessario. Certe espressioni, infatti, riescono a descrivere un concetto articolato con una sola parola.

Underdog, cosa significa

Cosa intendesse dire con quel richiamo, Giorgia Meloni lo ha spiegato subito dopo. “ Rappresento lo sfavorito che per affermarsi deve stravolgere tutti i pronostici. Intendo farlo ancora, stravolgere i pronostici, con l’aiuto di una valida squadra di ministri e sottosegretari “, ha aggiunto. Quell’inglesismo da lei utilizzato, in realtà, riusciva a descrivere il concetto con assai più sfumature. Il termine anglosassone “ underdog “, infatti, deriva dal lessico sportivo e indica un atleta che partecipa a una competizione ma come sfavorito, secondo le iniziali previsioni. Poi, però, il perdente in pectore stupisce tutti, sbaraglia i concorrenti e smentisce i pronostici. Vince.

La metafora di una carrierra politica

Così, quando lo sfavorito taglia il traguardo per primo, scatta quello che gli inglesi definiscono upset: lo sconvolgimento. Fuor di metafora, Giorgia Meloni intendeva riferirsi alla propria esperienza. Alla storia di una ragazza cresciuta alla Garbatella con la passione per la politica e arrivata a essere premier senza avere santi in paradiso. “ Provengo da un’area culturale che è stata spesso confinata ai margini della Repubblica, e non sono certo arrivata fin qui fra le braccia di un contesto familiare e di amicizie influenti “, ha ricordato la stessa presidente nel suo discorso alla Camera, fornendo di fatto un perfetto riscontro a quella calzante definizione poi evocata. Underdog.

E anche ora, da palazzo Chigi, Giorgia dovrà probabilmente fare i conti con quella condizione che, assieme alla tenacia, è stata forse la vera molla del suo successo. Già all’indomani del voto e del successivo incarico di governo, le opposizioni avevano fatto fatica a riconoscere il carattere dirompente di quella premiership di centrodestra al femminile. Non lo faranno nemmeno ora: Meloni ne è consapevole. Ma è proprio in quelle circostanze che l’underdog inizia a crederci ancora di più e punta dritto al traguardo.

