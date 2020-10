Raro restauro di manoscritti liturgici miniati a Bologna

(ANSA) – BOLOGNA, 09 OTT – Un importante e raro intervento di

restauro, conservazione, digitalizzazione e valorizzazione su

cinque preziosi manoscritti liturgici miniati appartenenti al

patrimonio del Museo internazionale e biblioteca della musica di

Bologna prenderà avvio nei prossimi giorni per concludersi entro

giugno 2021, avvalendosi del sostegno dell’Istituto per i beni

artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna.

Nel corso di una recente ricognizione sullo stato di

conservazione del fondo, ha spiegato il presidente

dell’Istituzione Bologna Musei, Roberto Grandi, “sono stati

individuati cinque corali miniati di grandi dimensioni (circa 59

x 41 centimetri in media), straordinari per pregio

storico-artistico, ricchi di miniature, in parte pergamenacei,

provenienti da istituzioni ecclesiastiche bolognesi, bisognosi

di un intervento di recupero conservativo a carattere

d’urgenza”.

Si tratta di opere provenienti dai monasteri domenicani

femminili di Santa Maria Maddalena di Val di Pietra e di

Sant’Agnese e da San Michele in Bosco, risalenti ai secoli

XIII-XIV. Le fasi del progetto saranno graduali e affidate a un

gruppo di lavoro in grado di rispettare la disciplina prevista

dal Codice dei Beni culturali e del Paesaggio e in conformità

alle prescrizioni della Soprintendenza archivistica e

bibliografica per l’Emilia-Romagna. L’intervento di restauro

conservativo sarà affidato a Massimiliano Pandolfi, restauratore

specializzato in beni librari e direttore tecnico della società

Il Laboratorio di Firenze.

All’intervento di restauro sui pezzi farà seguito la

riproduzione digitale che ne garantirà una più vasta fruizione

da parte di studiosi, ricercatori e appassionati di tutto il

mondo. Infine si prevede la realizzazione di appositi

contenitori per garantire il mantenimento dei parametri

ambientali idonei a garantire la migliore conservazione e

trasmissione nel tempo. (ANSA).



—

