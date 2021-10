Ratzinger: ricorda amici scomparsi, spero unirmi presto a loro

Condividi l'articolo









(ANSA) – CITTA DEL VATICANO, 20 OTT – Il Papa emerito

Benedetto XVI ha inviato una lettera di condoglianze per la

morte di un suo amico, Gerhard Winkler. “Tra tutti i miei

colleghi e amici – scrive Joseph Ratzinger in una lettera

rilanciata da alcuni siti tedeschi – lui era il più vicino a me.

La sua allegria e la sua profonda fede mi hanno sempre attratto.

Ora ha raggiunto l’aldilà, dove certamente molti amici lo

aspettano. Spero di potermi unire presto a loro”, aggiunge il

Papa emerito. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte