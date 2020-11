Dopo le denunce sugli allevamenti di visoni che hanno suscitato un’allerta a livello internazionale, i Nas si sono recati a controllare gli allevamenti di visoni di Forlì, Ravenna e l’Aquila. Da tali controlli sembra non siano emersi particolari problemi anche se in un caso, riscontrata la presenza di un esemplare in apparenti precarie condizioni di salute, si è proceduto al vincolo sanitario. Spetterà all’esito degli esami l’ultima parola.