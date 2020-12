Ravenna. L’iniziativa: se effettui il test Hiv avrai gratis anche il test sierologico per il covid-19

Si vogliono prendere i cosiddetti due piccioni con una fava, così l’ Emilia-Romagna ha lanciato questa iniziativa: coloro che effettueranno il test Hiv potranno contestualmente sottoporsi gratuitamente anche al test sierologico per il covid-19. In Emilia-Romagna coloro che contraggono l’infezione da Hiv sono in netto calo. I nuovi casi nel 2019 sono stati 209, rispetto ai 220 dell’anno precedente. Ma resta purtroppo alto il numero di chi arriva a una diagnosi tardiva. Rimini e Ravenna hanno poi un triste primato essendo le due città dell’Emilia Romagna con più casi rispetto al numero di abitanti.