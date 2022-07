RAVENNA. Sterpaglie in fiamme sulla E45. Statale temporaneamente chiusa al traffico

Condividi l'articolo

Fiamme dalle sterpaglie oggi lungo i campi adiacenti la E45, nei pressi di un cantiere. Intervenuti i Vigili del Fuoco di Ravenna con 2 squadre e un’autobotte. A causa dell’incendio sviluppatosi lungo la scarpata, la strada statale 3bis “Tiberina” (E45) è stata temporaneamente chiusa al traffico, in direzione Ravenna, al km 244,400.

La chiusura si è resa necessaria per consentire l’intervento dei pompieri e per la gestione della viabilità in piena sicurezza. Il traffico viene deviato mediante uscita obbligatoria allo svincolo di Standiana/Mirabilandia (km 243,500). Sul posto sono presenti anche le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.