Razov lascia l’ambasciata russa a Roma, arriva Paramonov

Cambio della guardia in vista all’ambasciata russa a Roma. L’attuale ambasciatore Sergey Razov, 70 anni, in Italia dal 2013, sta per lasciare la guida della sede diplomatica ad Alexei Paramonov, attuale direttore del Dipartimento europeo del ministero degli Esteri russo, secondo quanto riferisce La Repubblica.

Al momento la notizia non viene confermata da fonti ufficiali. Interpellata dall’ANSA sull’argomento, l’ambasciata russa si limita a ricordare che “le nomine degli ambasciatori vengono ufficializzate dal Decreto Presidenziale. Ad oggi non è stato pubblicato sul sito del Cremlino nessun Decreto”.



