Razzismo: Vinicius non sarà squalificato dopo l’espulsione

(ANSA-AFP) – MADRID, 23 MAG – Vinicius, l’attaccante

brasiliano del Real Madrid, che domenica scorsa è stato espulso

al termine della partita contro il Valencia dopo essere stato

vittima di insulti razzisti durante la partita, non sarà

squalificato Lo ha annunciato la commissione disciplinare della

Federcalcio spagnola ( Rfef).

“Viste le accuse e le prove video fornite dal

Real Madrid in merito all’espulsione al 90’+5 di Vinicius”, la

commissione disciplinare ha deciso di annullare le “conseguenze

disciplinari” di tale espulsione e di autorizzare il brasiliano

a tornare in campo mercoledì (19:30) contro il Rayo Vallecano al

Bernabéu per la 36a giornata della Liga. (ANSA-AFP).



