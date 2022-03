Reading e film a San Marino per centenario nascita Pasolini

Condividi l'articolo

(ANSA) – SAN MARINO, 02 MAR – Anche la Repubblica di San

Marino ricorda Pier Paolo Pasolini nel centenario della nascita,

sabato 5 marzo, con la manifestazione ‘Ti scintilla l’eterno.

Pasolini 100′, organizzata dagli Istituti Culturali e

dall’Associazione Don Chisciotte al Cinema Concordia: dal

pomeriggio a notte si susseguiranno reading con accompagnamento

musicale di brani di Pasolini e proiezione di sue opere

cinematografiche.

Alle 17 Cristiano Pezzi ed Enea Salicioni leggeranno brani

selezionati da Angelica Bazzicari, accompagnati dai musicisti

Paolo Macina, Paolo Beccari e Lorenzo Serra. Seguirà la

proiezione del documentario ‘Comizi d’amore’ (1964), un film

inchiesta, costituito da scene e interviste girate in tutta

Italia, negli ambienti più vari e in tutti i livelli sociali.

Pasolini ha interrogato centinaia di persone su argomenti

considerati tabù, come il significato del sesso, il problema

dello scandalo, il rapporto tra sesso e società, il matrimonio,

l’onore sessuale, il divorzio, la prostituzione. Le centinaia di

risposte sono state intercalate dagli interventi dello

psichiatra Cesare Musatti e dello scrittore Alberto Moravia,

allo scopo di vagliare il materiale raccolto nelle interviste.

In serata tornerà il reading musicale, con altri brani, e

sarà proiettato ‘Accattone’ (1961), il suo primo film da

regista. Girato con spese minime nei quartieri popolari di Roma,

con un cast composto volutamente da attori non professionisti

(scelti da Pasolini per la loro spontaneità), alla sua uscita fu

contestato con durezza e dovette affrontare diversi problemi con

la censura. Oggi quell’esordio dietro la macchina da presa è

considerato una delle migliori opere prodotte dal cinema

italiano negli anni ’60, oltre che il maggiore capolavoro nella

carriera del regista nato a Bologna. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte