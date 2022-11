Readly alla conquista del mercato francese

Condividi l'articolo

Con oltre 6700 riviste e quotidiani internazionali e testate francesi, quali Libération, GQ, Cosmopolitan, Maxi Cuisine, Public e L’Express, Readly – principale fornitore europeo di abbonamenti a riviste e quotidiani digitali – rende disponibile il proprio servizio anche in Francia. Il mercato francese di riviste e quotidiani, con un valore stimato di 7,5 miliardi di dollari nel 2022, si posiziona come quarto mercato principale del marchio svedese.

Dopo aver acquisito Toutabo nell’ottobre 2021 e lanciato il co-branding “ePresse par Readly” nel novembre dello stesso anno, l’azienda ha dato il via all’integrazione delle due società e alla presentazione della value proposition agli editori e ai partner commerciali francesi. Gli editori che entreranno a far parte di Readly potranno beneficiare di ulteriori fonti di ricavo, maggiore copertura e presenza digitale, oltre a comprendere meglio le abitudini dei loro lettori, attraverso i 50 miliardi di punti dati generati sulla piattaforma in base alle abitudini di lettura. Ad accompagnare il nuovo servizio in Francia anche la campagna “Readly for the Reader”, in collaborazione con l’agenzia di eventi Unexpected, che mira proprio a mettere in evidenza le diverse esigenze dei lettori francesi, dalla necessità di essere informati a quella di aumentare la propria creatività e di trovare nuovi stimoli nella lettura, nonché il valore e il consumo dei contenuti in Francia.

E’ emerso per esempio che oggi il 48% dei francesi legge per imparare, il 33% per tenersi aggiornato ed informato. Nella prima fase del lancio sul mercato francese la campagna prevede quattro attivazioni: un concorso “gratta e vinci” nelle stazioni della metropolitana di Parigi, attività esperienziale outdoor per le strade della Capitale, in cui un camion pubblicitario illustrerà la gamma di contenuti francesi disponibili su Readly, un quiz e la presenza di strilloni che promuoveranno e distri(ANSA).



