“Reagisce bene alle cure”. Seconda notte tranquilla per Berlusconi al San Raffaele

Seconda notte tranquilla in ospedale per Silvio Berlusconi, ricoverato da mercoledì mattina in terapia intensiva al San Raffaele di Milano per un’infezione polmonare derivante da una forma leucemica cronica di cui l’ex premier soffre da tempo. Ieri, il Cavaliere ha ricevuto la visita di tutti i suoi figli, del fratello Paolo e degli amici di sempre: Marcello Dell’Utri, Adriano Galliani e Fedele Confalonieri. Ha effettuato anche alcune telefonate con i vertici del partito e con il premier e il vicepremier Salvini.

Le condizioni di Silvio Berlusconi

Stando a quanto si apprende da fonti sanitarie, il presidente di Forza Italia sta reagendo bene alle cure e si vedono già miglioramenti rispetto al momento del suo ricovero. Oggi potrebbe essere diramato il secondo bollettino ufficiale da parte del San Raffaele ma i segnali che arrivano dal reparto di terapia intensiva sono incoraggianti.

Antonio Tajani: “Reagisce bene alle cure”

Ospire del programma Agorà, il coordinatore nazionale di Forza Italia, nonché vicepremier, Antonio Tajani ha spiegato: “ Ho parlato poco fa con il professor Zangrillo, mi ha detto che Berlusconi ha riposato bene, che è sottoposto a cure intensive e sta reagendo positivamente “. Lo dimostra anche il fatto che, come rivelato dal ministro degli Esteri, continua a lavorare: “ Come al solito ci ha incoraggiato tutti, durante il Consiglio dei ministri ha chiamato Meloni e Salvini, segue quello che accade, noi stiamo lavorando in maniera seria, l’attività organizzativa del partito e la campagna elettorale per le amministrative continuano “.

Alberto Zangrillo: “Tanti dicono cazzate”

Uscendo dal reparto a sera inoltrata, il medico di fiducia di Berlusconi, Alberto Zangrillo, si è sfogato con i cronisti presenti all’esterno della struttura: “ C’è un sacco di gente che si diverte a dire cazzate “. Quindi, ha poi aggiunto: “ Parlatene con quelli che su Twitter, sui social e sul Corriere e Repubblica online dissertano su cose di cui non conoscono niente “. Quindi, ha concluso prima di rientrare in reparto: “ Quello che dovevo dire l’ho detto. Sono stanco “.

