(ANSA) – ROMA, 25 GIU – Il Real Madrid tiene il passo del Barcellona e lo raggiunge al comando della classifica, con 68 punti, grazie al successo per 2-0 al Bernabeu contro il Maiorca.

per la 31/a giornata. A segno per le ‘merengues’ il brasiliano Vinicius Junior (che alza il pugno chiuso dopo aver segnato) nel primo tempo e Sergio Ramos nella ripresa. (ANSA).



