Real Madrid: Marcelo ko, starà fermo tre settimane

(ANSA) – ROMA, 10 LUG – Tegola sul Real Madrid capolista

della Liga. Il terzino sinistro Marcelo si è fermato per un

problema all’adduttore sinistro. Il brasiliano dovrà rimanere

fermo per qualche settimana, come informa una nota del club più

titolato del mondo e come hanno confermato gli esami ai quali si

è sottoposto oggi.

Secondo As, Marcelo dovrebbe restare a riposo per circa tre

settimane, il suo ritorno potrebbe avvenire in Champions, il 7

agosto, in occasione del ritorno degli ottavi di finale contro

il Manchester City di Pep Guardiola, Chi passa il turno, come ha

stabilito il sorteggio odierno a Nyon (Svizzera), affronterà la

Juventus. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte