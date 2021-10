Real Sociedad pareggia a Madrid, ora comanda la Liga

Condividi l'articolo









(ANSA) – MADRID, 25 OTT – Una doppietta del ‘Pistolero’ Luis

Suarez evita all’Atletico Madrid la sconfitta contro la Real

Sociedad, che al Wanda Metropolitano era andata in vantaggio con

le reti di Sorloth e Isak. Poi, nel secondo tempo, Suarez prima

segna di testa su cross di Joao Felix, e successivamente, al 32′

st, pareggia su rigore concesso dopo consulto al Var, per un

fallo subito da Mikel Merino.

Con il punto preso a Madrid la Real Sociedad si isola al

comando della Liga a quota 21 e una lunghezza di vantaggio su

Real Madrid e Siviglia, che però hanno giocato una partita in

meno. (ANSA).



