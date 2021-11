Realme porta in Italia il nuovo smartphone GT Neo 2

Condividi l'articolo









(ANSA) – MILANO, 15 NOV – L’azienda cinese Realme ha

presentato oggi il nuovo smartphone GT Neo 2, l’ultimo arrivato

della serie. Il telefono sarà disponibile in due configurazioni:

8 GB di RAM + 128 GB a 449 Euro e 12 GB di RAM + 256 GB a 549

Euro. Il marchio, secondo i più recenti dati dell’agenzia di

analisi Counterpoint, è quello con la crescita maggiore nel

segmento mobile, con un +135% di spedizioni anno su anno e il

+17% sul trimestre. Peraltro, si tratta di un brand giovane, che

ha lanciato il suo primo prodotto nel 2019. In due anni, ha

superato quota 100 unità vendute, divenendo il più veloce a

raggiungere un tale traguardo rispetto alla nascita. Il GT Neo 2

è alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 870 5G ed è

dotato di un display da 6,6 pollici con frequenza a 120 Hz, la

stessa dei modelli top di gamma di Samsung e Apple. La

fotocamera è tripla, con un sensore principale da 64 MP per

scattare foto ad alta risoluzione e un frontale da 16 MP, con

filtri di simulazione della pellicola e modalità Street

Photografy, per ottimizzare gli scatti all’esterno, anche con

poca luce e scenari ampi. Inoltre, beneficia di doppi

altoparlanti Dolby Atmos. Conclude il reparto delle specifiche

una batteria capiente, da 5.000 mAh, che si ricarica, da zero a

cento, in 36 minuti, tramite tecnologia SuperDart Charge. Un

occhio di riguardo è riservato da Realme ai videogiocatori,

vista la presenza di un sistema di raffreddamento a vapore in

acciaio inossidabile, la cui struttura di dissipazione promette

di non surriscaldare il telefono, anche dopo sessioni di gioco

prolungate. (ANSA).



