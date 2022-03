Realme svela Gt Neo 3, smartphone con ricarica da record

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 23 MAR – Realme ha svelato in Cina il suo

nuovo smartphone Gt Neo 3, che batte ogni record di velocità di

ricarica. Il modello, che dovrebbe arrivare presto in Europa, è

infatti capace di passare dallo 0% di ricarica al 50% in 5

minuti. Questo è reso possibile dalla tecnologia proprietaria

UltraDart, basata su UltraDart Charging Architecture (UDCA), che

alimenta il telefono con 150 watt di potenza. A completare le

specifiche dello smartphone sono un display Amoled da 6,7

pollici, con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, processore

Dimensity 8100 di MediaTek, memoria Ram fino a 12 gb e

archiviazione fino a 256 gb. Sul retro sono presenti tre

fotocamere, la principale da 50 megapixel insieme ad una ultra

grandangolare da 8 megapixel e una macro da 2 megapixel. Altri

elementi degni di nota sono gli speaker stereo con supporto

Dolby Atmos e Hi-Res Audio, così come il lettore di impronte

integrato nel display che può rilevare anche il battito

cardiaco. Per contenere il calore generato dalla ricarica,

Realme adotta un sistema a camera di vapore, con una struttura

di dissipazione a nove strati, che dovrebbe abbassare le

temperature di picco fino a 19 gradi. I prezzi, almeno in Cina,

sono più che abbordabili: circa 371 euro per il Gt Neo 3 da 80

watt (non quello veloce dunque) e 399 euro per il modello con

150 watt di ricarica. (ANSA).



