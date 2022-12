Rebellin, individuato investitore, è camionista tedesco

Condividi l'articolo

(ANSA) – VICENZA, 02 DIC – E’ stato individuato il camionista

responsabile dell’investimento mortale dell’ex campione di

ciclismo Davide Rebellin. Si tratterebbe di un cittadino tedesco

di 50 anni, identificato grazie alla collaborazione tra

carabinieri e polizia tedesca. Dopo l’incidente, avvenuto il 30

novembre, l’uomo aveva fatto perdere le sue tracce. E’ stato

denunciato a piede libero, ma non posto in stato di fermo,

perchè il codice tedesco non prevede il reato di omicidio

stradale. (ANSA).



—

