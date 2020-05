Recco paga un mese affitto commercianti

(ANSA) – RECCO, 11 MAG – Contributo a fondo perduto per coprire fino a una mensilità di affitto. È la misura messa in campo dal comune di Recco per i commercianti maggiormente colpiti dalla crisi economica generata dal lockdown per l’emergenza Covid-19. “E’ un intervento realizzato con risorse comunali – ha detto il sindaco di centrodestra Carlo Gandolfo – per venire incontro alle esigenze del commercio”.

I pubblici esercizi e le imprese dei settori turistico-ricettivo, commercio, artigianato, bar, ristoranti , parrucchieri, barbieri, estetiste, potranno presentate domanda al comune compilando un apposito modulo.

Il contributo – precisa il Comune – potrà raggiungere al massimo l’importo di una mensilità di affitto, come indicato nel contratto di locazione. Qualora le risorse, 20 mila euro, non siano sufficienti a tutte le richieste il Comune procederà alla ripartizione delle risorse disponibili tra i vari beneficiari, assegnando a tutti i richiedenti un contributo proporzionalmente ridotto.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte