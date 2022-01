Record Il potere del cane, vince il 21/o premio come miglior film

Condividi l'articolo

NEW YORK – ‘Il potere del cane’ (The Power of the Dog), diretto da Jane Campion, vince il 21/o riconoscimento come ‘miglior film’ nell’ambito della stagione dei premi che culmina con l’assegnazione degli Oscar. Il premio è stato assegnato dalla Kansas City Film Critics.

La pellicola, distribuita da Netflix e presentata per la prima volta al 78/a Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, dove la regista è stata premiata con il Leone d’argento – Premio speciale per la regia, ha quindi battuto il primato precedente di 20 riconoscimenti detenuto da ‘Roma’ di Alfonso Cuarón, sempre targato Netflix.

‘Il potere del cane’ ha già vinto il premio ‘miglior film drammatico’ ai Golden Globe. Per quanto riguarda gli Oscar, le votazioni inizieranno il prossimo 27 gennaio e si concluderanno il 1 febbraio. Le candidature saranno annunciate l’8 febbraio, mentre la cerimonia di assegnazione delle statuette si terrà il 27 marzo.

