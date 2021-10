Record pioggia a Rossiglione, il caso sui social di Greta

Condividi l'articolo









(ANSA) – GENOVA, 06 OTT – Record europeo di sempre, sono i

740,6 mm di pioggia caduti in dodici ore su Rossiglione

nell’entroterra genovese dalle 5.40 alle 17.40 dello scorso 4

ottobre. Il dato è stato diffuso su twitter da Maximiliano

Herrera, un climatologo specializzato in condizioni

meteorologiche estreme. E sottolinea come sulle 24 ore la

pioggia complessiva è stata di 883,6 mm. Un post che non è

passato inosservato, neppure a Greta Thunberg, la giovanissima

attivista svedese per lo sviluppo sostenibile e contro il

cambiamento climatico seguita su Twitter da 5 milioni di persone

che ha ritwittato il post con i dati delle precipitazioni e la

cartina della Liguria dove è in evidenza il comune guidato dalla

sindaca Katia Piccardo. “La situazione è difficile – dice la

sindaca – ci sono ancora diverse frazioni isolate per le frane.

La strada che porta a Tiglieto è interrotta. La linea

ferroviaria è stata riattivata questa mattina. Quattro famiglie

sono sfollate perché hanno avuto la casa minacciata da una

frana” (ANSA).



