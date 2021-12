Recovery: accordo Mef-Bei, 772 milioni per turismo e città

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 23 DIC – 500 milioni di euro per “rilanciare

il settore turistico in Italia dopo i danni subiti dalla

pandemia e garantire la transizione verde e la trasformazione

digitale”. E 272 milioni di euro per dare sostegno a promotori

privati e partnership pubblico-privato che parteciperanno ai

progetti per il risanamento urbano. E’ quanto prevede un accordo

di finanziamento della Banca Europea per gli Investimenti con

il ministero dell’Economia e delle Finanze, tramite un Fondo di

Fondi con un ammontare iniziale di 772 milioni provenienti dal

Pnrr ed afferenti ad interventi di competenza del Ministero del

Turismo e del Ministero dell’Interno.

Il supporto ai progetti partirà nel secondo trimestre del

2022 e l’implementazione del Fondo di Fondi avverrà in linea con

la tempistica e le milestone previste nel Pnrr. Il direttore

generale del Tesoro, Alessandro Rivera, spiega che “la

collaborazione con Bei sul Pnrr offre all’Italia un supporto

prezioso per non mancare gli obiettivi di attuazione”. (ANSA).



