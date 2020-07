Recovery Fund, Conte si loda per l’intesa: “Decisione storica”

Nella notte tra lunedì e martedì, dopo giorni di serrate trattative, è arrivato il via libera al cosiddetto Recovery Fund, il piano di investimenti dell’Unione Europea per sostenere l’economia dei Paesi membri, messi in ginocchio dalla crisi economica causa pandemia di coronavirus. Quello a Bruxelles è stato un lungo fine (e inizio) settimana di confronti, strappi e mediazioni.

Ne è uscito un accordo che ha trovato l’ok anche della rigorosa Olanda di Mark Rutte, uscito certamente non sconfitto dal testo finale. Dei 750 miliardi di aiuti economici, 390 sono sussidi a fondo perduto, mentre 360 prestiti. All‘Italia va una fetta sostanziosa: 209 miliardi, di cui 127 di prestiti e 82 a fondo perduto.

Oggi, all’indomani, dell’accordo a Bruxelles sul Next Generation Ue tra i ventisette Paesi membri, Giuseppe Conte ha riferito a Palazzo Madama. Come nelle sue corde, il presidente del Consiglio loda il lavoro dell’Unione Europea e gonfia il petto per il risultato ottenuto. La sua maggioranza lo ha accolto con un lungo applauso – mentre le opposizioni intonavano “buffoni!”, “buffoni!” – quindi il sedicente avvocato del popolo ha iniziato a tessere le lodi del Recovery Fund.