Recovery, tutti esultano ma Zingaretti gela Conte: “Prendere subito il Mes”

“ Siamo soddisfatti. Abbiamo approvato un piano di rilancio ambizioso. È un momento storico per l’Europa e per l’Italia “. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha commentato l’accordo raggiunto in Europa sul Recovery Fund. Il piano di aiuti destinato ai Paesi colpiti duramente dal Covid-19 prevede un pacchetto da 750 miliardi di euro, di cui il 28% è destinato all’Italia: si tratta di 209 miliardi con cui “abbiamo la possibilità di far ripartire l’Italia con forza e cambiare volto al Paese”. Per questo, incalza il premier, “ora dobbiamo correre”.

La maggioranza esulta

“ Per l’Europa è una svolta storica – commenta il viceministro dell’Economia, il dem Antonio Misiani- Di fronte alla crisi più grave dal dopoguerra, l’Unione ha varato una risposta comune di grande portata, Next Generation EU: un piano straordinario per la ripresa da 750 miliardi che sarà finanziato con l’emissione di Eurobond “. Si tratta di “u n risultato importante, dovuto alla fermezza e determinazione con cui il presidente Conte e il ministro Amendola hanno condotto il negoziato, difendendo con efficacia le posizioni sostenute dal nostro Paese “.

Parole di soddisfazione anche dal resto del Partito Democratico: su Twitter, il viceministro degli Esteri, Marina Serena considera “storico” l’accordo raggiunto al Consiglio europeo. “ Vince chi crede nell’Europa e nella solidarietà- ha scritto- perde l’egoismo e la pretesa di porre veti. Bene il Governo, ora al lavoro per riforme e progetti per ripartire! “.

Canta vittoria anche il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, che in un post su Facebook scrive: “ Chiuso l’accordo a Bruxelles. Un ottimo risultato per l’Italia, un capolavoro politico per l’Europa. Davanti alla crisi l’Europa c’è e batte un colpo storico “. E aggiunge: “ Oggi perdono i sovranisti. L’accordo di Bruxelles dimostra che un governo europeista fa bene all’Italia “. L’accordo sul Recovery Fund è un “ottimo risultato” anche a detta del presidente presidente della commissione Attività produttive e Sviluppo economico del Consiglio regionale del Lazio Marietta Tidei, di Italia Viva, che ha commentato: “L’accordo raggiunto segna un indubbio rilancio del progetto europeo che ci auguriamo possa indirizzarsi sempre più verso la dimensione della solidarietà e del sostegno reciproco tra i Paesi membri. Quella di oggi è la miglior risposta ai populisti e a chi si augurava che l’Europa implodesse “.

Esultano per il risultato ottenuto da Conte anche i membri del Movimento 5 Stelle. “ Dopo gli ultimi sviluppi nessuno l’avrebbe mai detto, ma Conte ce l’ha fatta! È il Presidente di tutti gli italiani, grazie Giuseppe !”, ha commentato il ministro della Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, su Facebook. Soddisfatto anche il viceministro della Salute grillino, Pierpaolo Sileri: “ Accordo trovato in Europa dopo giorni di trattative del Presidente Conte. L’Italia c’è. Ha mostrato forza, serietà, coraggio. L’Italia è già ripartita ed ora può guardare oltre il Covid” . Anche il presidente della commissione Antimafia, Nicola Morra, ha commentato il piano deciso a Bruxelles: “ È un buon inizio, un buon punto d’equilibrio- ha scritto- Comunque il migliore possibile date le forti resistenze opposte da alcuni paesi ‘frugalì. E se questo risultato, comunque la si pensi, è stato ottenuto, il merito è soprattutto di chi ci ha creduto da sempre, Giuseppe Conte in primis “.

Il salto di Zingaretti

I soldi del Recovery Fund, però, non arriveranno subito. I tempi, infatti, sono lunghi e l’Italia potrebbe riceverli solamente nella primavera del 2021. Ed entro il 2023 i fondi dovranno essere spesi per le riforme proposte dal governo sulla base delle raccomandazioni della Commissione.

Per questo, potrebbe riaprirsi il capitolo sul Mes. Ne hanno già parlato renziani e democratici, sostenendo che il fondo salva-Stati possa aiutare l’economia italiana, massacrata dal Covid-19. “ Io i soldi del Mes li prenderei. Deciderà il governo ma ci converrebbe prenderli. È veramente una cosa importante. Capisco la diffidenza di una parte del governo, ma sono soldi molto importanti per la nostra sanità” , aveva affermato il segretario del PD Nicola Zingaretti, intervenendo alla trasmissione In Onda su La7 e aprendo le ostilità attorno a un punto delicato e discusso da tempo. Così, dopo l’accordo sul Recovery Fund, Zingaretti fa un salto in avanti, seguito a ruota da Italia Viva. Matteo Renzi, infatti, aveva annunciato: “ A breve, ovviamente, arriveranno anche i miliardi del Mes “.