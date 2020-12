Recovery:Gualtieri,non contano tempi ma buoni progetti

(ANSA) – ROMA, 05 DIC – “Quello che conta non sono i tempi,

il recovery partirà nel corso del 2021, arrivando prima non

succede qualcosa di diverso, quello che importa è avere buoni

piani, con obiettivi in linea con quelli europei e che siano

calati nelle potenzialità specifiche di ogni Paese. Noi abbiamo

la responsabilità di avere l’ammontare maggiore di risorse” e

presenteremo “un piano molto ampio, molto articolato anche se

avremo un numero limitato di progetti, inferiore ad altri Paesi

ma molto molto corposi”. Così il ministro dell’Economia Roberto

Gualtieri ospite di Sky TG24 Live In Courmayeur. “Alcuni – ha

detto – già li abbiamo svelati ad esempio una delle misure più

significative è il potenziamento e allungamento della vecchia

Industria 4.0 che rappresenterà un boost agli investimenti

privati senza precedenti”.L’Italia farà una cosa abbastanza

simile a tutti gli altri Paesi: lunedì presenteremo questa norma

che definisce la governance” del Recovery “che non è un

capriccio ma uno dei doveri, ce lo chiede la commissione: sarà

una cosa abbastanza di buon senso, cioè una cabina di regia

politica come in tutti i paesi e poi una struttura agile e

leggera di supporto alle pubbliche amministrazioni” in

particolare nei progetti “articolati” che coinvolgono “soggetti

diversi e più ministeri”, ha poi detto, sottolineando che sarà “un elemento di supporto e coordinamento, avrà la funzione di

aiutare non di espropriare i titolari delle rispettive funzioni

di spesa e di attuazione del recovery plan” (ANSA).



—

