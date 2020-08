Recuperate altre due tartarughe debilitate in Adriatico

(ANSA) – BOLOGNA, 10 AGO – Ancora due tartarughe marine,

ricoperte di parassiti, sono state recuperate lungo le coste

emiliano-romagnole. Dopo l’allarme lanciato sabato dalla

Fondazione Cetacea di Riccione, a seguito del soccorso nelle

ultime due settimane di cinque Caretta caretta colpite da ‘epibionti’ (detti ‘denti di cane’), in questi giorni una

piccola tartaruga, di circa 20 centimetri, è stata ritrovata

morta dai biologi del gruppo di ricerca Tao (Turtles of the

Adriatic Organization) del centro di soccorso di Porto Garibaldi

mentre una più grande, con il carapace di 23 centimetri e molto

debilitata, questa mattina è stata intercettata in mare a

Cervia.

Dopo essere stata recuperata grazie alla collaborazione della

Capitaneria di Porto, è stata ricoverata al centro di recupero

di Cestha a Marina di Ravenna.

“Il nostro staff – spiega Sara Segati, responsabile

scientifico Cestha – è già al lavoro per indagare questo

fenomeno che sta assumendo proporzioni tristemente elevate.

Altri casi simili sono arrivati al nostro centro nelle scorse

settimane ed altri sono in degenza presso altre strutture.

Continueremo i monitoraggi lungo le coste della provincia di

Ravenna e Ferrara per essere pronti a intervenire

tempestivamente nel caso continuassero a verificarsi questi

episodi”. (ANSA).



